50 ليو روماني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل RON إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ ron
٨٩٨٫٦٩ btn

1.00000 RON = 17.97370 BTN

Mid-market exchange rate at 13:44
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0736589.361.466181.65190.9643518.8508
1GBP1.153811.2388103.1051.691711.905991.1126721.7505
1USD0.93140.807233183.23011.36561.538580.898217.5577
1INR0.01119070.009698810.012014910.01640750.01848590.01079180.210954

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / نغولتروم بوتاني
1 RON17.97370 BTN
5 RON89.86850 BTN
10 RON179.73700 BTN
20 RON359.47400 BTN
50 RON898.68500 BTN
100 RON1797.37000 BTN
250 RON4493.42500 BTN
500 RON8986.85000 BTN
1000 RON17973.70000 BTN
2000 RON35947.40000 BTN
5000 RON89868.50000 BTN
10000 RON179737.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Romanian Leu
1 BTN0.05564 RON
5 BTN0.27818 RON
10 BTN0.55637 RON
20 BTN1.11274 RON
50 BTN2.78184 RON
100 BTN5.56368 RON
250 BTN13.90920 RON
500 BTN27.81840 RON
1000 BTN55.63680 RON
2000 BTN111.27360 RON
5000 BTN278.18400 RON
10000 BTN556.36800 RON