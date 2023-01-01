ألف ليو روماني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل RON إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 ron
17971.70 btn

1.00000 RON = 17.97170 BTN

Mid-market exchange rate at 13:43
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.073689.36011.466271.652330.964418.8532
1GBP1.1539311.2388103.111.691891.906581.1128521.7542
1USD0.931450.807233183.23411.365751.539050.898417.5607
1INR0.01119070.009698340.012014310.01640850.01849070.01079370.21098

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / نغولتروم بوتاني
1 RON17.97170 BTN
5 RON89.85850 BTN
10 RON179.71700 BTN
20 RON359.43400 BTN
50 RON898.58500 BTN
100 RON1797.17000 BTN
250 RON4492.92500 BTN
500 RON8985.85000 BTN
1000 RON17971.70000 BTN
2000 RON35943.40000 BTN
5000 RON89858.50000 BTN
10000 RON179717.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Romanian Leu
1 BTN0.05564 RON
5 BTN0.27822 RON
10 BTN0.55643 RON
20 BTN1.11286 RON
50 BTN2.78215 RON
100 BTN5.56431 RON
250 BTN13.91078 RON
500 BTN27.82155 RON
1000 BTN55.64310 RON
2000 BTN111.28620 RON
5000 BTN278.21550 RON
10000 BTN556.43100 RON