نغولتروم بوتاني إلى كرونة سويدية

تحويل BTN إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٣٤٫٢٤ sek

1.00000 BTN = 0.13424 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 6:52 UTC
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BTN إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.065388.57921.43731.66090.957918.2085
1GBP1.1574711.2329102.5151.663431.92221.1087421.0732
1USD0.93870.811096183.14951.34921.559090.8991517.0924
1INR0.01128930.009754670.012026510.01622620.01875040.01081370.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الكرونا السويدية
1 BTN0.13424 SEK
5 BTN0.67119 SEK
10 BTN1.34239 SEK
20 BTN2.68478 SEK
50 BTN6.71195 SEK
100 BTN13.42390 SEK
250 BTN33.55975 SEK
500 BTN67.11950 SEK
1000 BTN134.23900 SEK
2000 BTN268.47800 SEK
5000 BTN671.19500 SEK
10000 BTN1342.39000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / نغولتروم بوتاني
1 SEK7.44942 BTN
5 SEK37.24710 BTN
10 SEK74.49420 BTN
20 SEK148.98840 BTN
50 SEK372.47100 BTN
100 SEK744.94200 BTN
250 SEK1862.35500 BTN
500 SEK3724.71000 BTN
1000 SEK7449.42000 BTN
2000 SEK14898.84000 BTN
5000 SEK37247.10000 BTN
10000 SEK74494.20000 BTN