10 نغولتروم بوتاني إلى كرونة سويدية

تحويل BTN إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ btn
١٫٣٣ sek

1.00000 BTN = 0.13303 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:31 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BTN إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SEK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.080489.33971.468211.670640.95518.4343
1GBP1.1685711.2625104.3981.715671.952221.1159821.5414
1USD0.92560.792079182.69131.358951.546310.8838517.0625
1INR0.01119320.009578750.012093210.0164340.01869980.01068850.20634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الكرونا السويدية
1 BTN0.13303 SEK
5 BTN0.66517 SEK
10 BTN1.33035 SEK
20 BTN2.66070 SEK
50 BTN6.65175 SEK
100 BTN13.30350 SEK
250 BTN33.25875 SEK
500 BTN66.51750 SEK
1000 BTN133.03500 SEK
2000 BTN266.07000 SEK
5000 BTN665.17500 SEK
10000 BTN1330.35000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / نغولتروم بوتاني
1 SEK7.51683 BTN
5 SEK37.58415 BTN
10 SEK75.16830 BTN
20 SEK150.33660 BTN
50 SEK375.84150 BTN
100 SEK751.68300 BTN
250 SEK1879.20750 BTN
500 SEK3758.41500 BTN
1000 SEK7516.83000 BTN
2000 SEK15033.66000 BTN
5000 SEK37584.15000 BTN
10000 SEK75168.30000 BTN