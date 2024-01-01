不丹努扎姆 (BTN)

貨幣名稱

不丹努扎姆

Nu.

BTN 匯率

 USD CAD ZAR EUR GBP SGD NZD AUD
從BTN0.01199 0.01639 0.22550 0.01121 0.00960 0.01633 0.02017 0.01835
至BTN83.40310 61.00950 4.43457 89.22460 104.17500 61.23350 49.57060 54.48310

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比較匯率

不丹努扎姆兌各國貨幣匯率