Бутанский нгултрум (BTN)

Название валюты

Бутанский нгултрум

Nu.

Обменный курс для BTN

 USD CAD ZAR EUR GBP SGD NZD AUD
Из BTN0.01195 0.01635 0.21741 0.01094 0.00921 0.01603 0.01968 0.01775
В BTN83.65000 61.14540 4.59967 91.37510 108.59000 62.36720 50.81320 56.33830

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