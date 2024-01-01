Бутанский нгултрум (BTN)
Название валюты
Бутанский нгултрум
Символ валюты
Nu.
Обменный курс для BTN
|USD
|CAD
|ZAR
|EUR
|GBP
|SGD
|NZD
|AUD
|Из BTN
|0.01195
|0.01635
|0.21741
|0.01094
|0.00921
|0.01603
|0.01968
|0.01775
|В BTN
|83.65000
|61.14540
|4.59967
|91.37510
|108.59000
|62.36720
|50.81320
|56.33830
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