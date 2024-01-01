Бутанские нгултрумы в алжирские динары

Сконвертируйте BTN в DZD по реальному обменному курсу

1 000 btn
1 604,91 dzd

Nu.1,000 BTN = دج1,605 DZD

Среднерыночный курс в 23:29
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1 BTN в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,61591,6180
Низкий1,60491,6049
В среднем1,60951,6114
Изменить-0.53%-0.47%
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Соотношение 1 BTN к DZD

За последние 30 дней максимальный курс BTN к DZD составил 1,6159, а минимальный — 1,6049. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,6095. Изменение курса BTN к DZD в процентном соотношении составило -0.53.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к DZD составил 1,6180, а минимальный — 1,6049. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,6114. Изменение курса BTN к DZD в процентном соотношении составило -0.47.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2520,9170,7721,3441,6541,491
1 CAD0,73113,320,670,5640,9811,2071,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,89410,8421,4651,8031,625

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанский нгултрум

BTN в USD

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BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Алжирский динар
1 BTN1,60491 DZD
5 BTN8,02455 DZD
10 BTN16,04910 DZD
20 BTN32,09820 DZD
50 BTN80,24550 DZD
100 BTN160,49100 DZD
250 BTN401,22750 DZD
500 BTN802,45500 DZD
1000 BTN1 604,91000 DZD
2000 BTN3 209,82000 DZD
5000 BTN8 024,55000 DZD
10000 BTN16 049,10000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Бутанский нгултрум
1 DZD0,62309 BTN
5 DZD3,11543 BTN
10 DZD6,23086 BTN
20 DZD12,46172 BTN
50 DZD31,15430 BTN
100 DZD62,30860 BTN
250 DZD155,77150 BTN
500 DZD311,54300 BTN
1000 DZD623,08600 BTN
2000 DZD1 246,17200 BTN
5000 DZD3 115,43000 BTN
10000 DZD6 230,86000 BTN