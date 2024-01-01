История обменного курса бутанский нгултрум–алжирские динары

Обменный курс бутанский нгултрум/алжирские динары сейчас составляет 1,605, отражая изменение в размере -0.198% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.073% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/алжирские динары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,609, и минимумом, равным 1,603, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.226% увеличение стоимости.