История обменного курса алжирский динар–бутанские нгултрумы

Обменный курс алжирских динара/бутанские нгултрумы сейчас составляет 0,633, отражая изменение в размере 0.038% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.312% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,633, и минимумом, равным 0,630, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.579%.