سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى ngultrums البوتانية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى ngultrums البوتانية حاليًا 0.719573 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.125% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.291% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى ngultrums البوتانية بين أعلى مستوى 0.720207 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.716945 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.147%.