نغولتروم بوتاني إلى دينار جزائري

تحويل BTN إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٬٦٤٨٫٨٧ dzd

1.00000 BTN = 1.64887 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:43 UTC
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BTN إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064688.51361.436731.660320.957518.2082
1GBP1.1573411.23215102.4441.662851.921631.1081521.0738
1USD0.939250.811589183.14261.349551.559580.899417.1033
1INR0.01129770.009761420.012027510.01623180.01875780.01081760.20571

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Algerian Dinar
1 BTN1.64887 DZD
5 BTN8.24435 DZD
10 BTN16.48870 DZD
20 BTN32.97740 DZD
50 BTN82.44350 DZD
100 BTN164.88700 DZD
250 BTN412.21750 DZD
500 BTN824.43500 DZD
1000 BTN1648.87000 DZD
2000 BTN3297.74000 DZD
5000 BTN8244.35000 DZD
10000 BTN16488.70000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / نغولتروم بوتاني
1 DZD0.60648 BTN
5 DZD3.03239 BTN
10 DZD6.06477 BTN
20 DZD12.12954 BTN
50 DZD30.32385 BTN
100 DZD60.64770 BTN
250 DZD151.61925 BTN
500 DZD303.23850 BTN
1000 DZD606.47700 BTN
2000 DZD1212.95400 BTN
5000 DZD3032.38500 BTN
10000 DZD6064.77000 BTN