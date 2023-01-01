5 نغولتروم بوتاني إلى دينار جزائري

تحويل BTN إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

5 btn
8.27 dzd

1.00000 BTN = 1.65436 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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BTN إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.078689.25421.465011.665920.954218.4012
1GBP1.1690411.261104.3481.712751.947641.115521.513
1USD0.927150.793021182.751.358251.544520.884717.0603
1INR0.0112040.009583340.012084610.01641390.01866490.01069120.206167

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Algerian Dinar
1 BTN1.65436 DZD
5 BTN8.27180 DZD
10 BTN16.54360 DZD
20 BTN33.08720 DZD
50 BTN82.71800 DZD
100 BTN165.43600 DZD
250 BTN413.59000 DZD
500 BTN827.18000 DZD
1000 BTN1654.36000 DZD
2000 BTN3308.72000 DZD
5000 BTN8271.80000 DZD
10000 BTN16543.60000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / نغولتروم بوتاني
1 DZD0.60446 BTN
5 DZD3.02231 BTN
10 DZD6.04463 BTN
20 DZD12.08926 BTN
50 DZD30.22315 BTN
100 DZD60.44630 BTN
250 DZD151.11575 BTN
500 DZD302.23150 BTN
1000 DZD604.46300 BTN
2000 DZD1208.92600 BTN
5000 DZD3022.31500 BTN
10000 DZD6044.63000 BTN