Бутанские нгултрумы в индийские рупии

Сконвертируйте BTN в INR по реальному обменному курсу

1 000 btn
1 000,39 inr

Nu.1,000 BTN = ₹1,000 INR

Среднерыночный курс в 23:24
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1 BTN в INRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,00081,0047
Низкий0,99960,9989
В среднем1,00021,0003
Изменить0.01%0.06%
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Соотношение 1 BTN к INR

За последние 30 дней максимальный курс BTN к INR составил 1,0008, а минимальный — 0,9996. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0002. Изменение курса BTN к INR в процентном соотношении составило 0.01.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к INR составил 1,0047, а минимальный — 0,9989. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0003. Изменение курса BTN к INR в процентном соотношении составило 0.06.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2520,9180,7731,3441,6551,492
1 CAD0,73113,3190,670,5640,9811,2071,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,89210,8421,4651,8031,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в индийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и INR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в INR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанский нгултрум

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BTN в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Индийская рупия
1 BTN1,00039 INR
5 BTN5,00195 INR
10 BTN10,00390 INR
20 BTN20,00780 INR
50 BTN50,01950 INR
100 BTN100,03900 INR
250 BTN250,09750 INR
500 BTN500,19500 INR
1000 BTN1 000,39000 INR
2000 BTN2 000,78000 INR
5000 BTN5 001,95000 INR
10000 BTN10 003,90000 INR
Обменные курсы Индийская рупия / Бутанский нгултрум
1 INR0,99961 BTN
5 INR4,99806 BTN
10 INR9,99612 BTN
20 INR19,99224 BTN
50 INR49,98060 BTN
100 INR99,96120 BTN
250 INR249,90300 BTN
300 INR299,88360 BTN
500 INR499,80600 BTN
600 INR599,76720 BTN
1000 INR999,61200 BTN
2000 INR1 999,22400 BTN
5000 INR4 998,06000 BTN
10000 INR9 996,12000 BTN
25000 INR24 990,30000 BTN
50000 INR49 980,60000 BTN
100000 INR99 961,20000 BTN
1000000 INR999 612,00000 BTN
1000000000 INR999 612 000,00000 BTN