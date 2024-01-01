История обменного курса бутанский нгултрум–индийские рупии

Обменный курс бутанский нгултрум/индийские рупии сейчас составляет 1,001, отражая изменение в размере 0.029% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.028% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/индийские рупии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,001, и минимумом, равным 1,000, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.133% уменьшение стоимости.