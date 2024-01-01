5 бутанских нгултрумов в индийские рупии
Сконвертируйте BTN в INR по реальному обменному курсу
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|1 BTN в INR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1,0008
|1,0047
|Низкий
|0,9996
|0,9989
|В среднем
|1,0002
|1,0002
|Изменить
|-0.04%
|0.00%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к INR
За последние 30 дней максимальный курс BTN к INR составил 1,0008, а минимальный — 0,9996. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0002. Изменение курса BTN к INR в процентном соотношении составило -0.04.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к INR составил 1,0047, а минимальный — 0,9989. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0002. Изменение курса BTN к INR в процентном соотношении составило 0.00.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в индийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и INR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в INR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Индийская рупия / Бутанский нгултрум
|1 INR
|0,99939 BTN
|5 INR
|4,99694 BTN
|10 INR
|9,99388 BTN
|20 INR
|19,98776 BTN
|50 INR
|49,96940 BTN
|100 INR
|99,93880 BTN
|250 INR
|249,84700 BTN
|300 INR
|299,81640 BTN
|500 INR
|499,69400 BTN
|600 INR
|599,63280 BTN
|1000 INR
|999,38800 BTN
|2000 INR
|1 998,77600 BTN
|5000 INR
|4 996,94000 BTN
|10000 INR
|9 993,88000 BTN
|25000 INR
|24 984,70000 BTN
|50000 INR
|49 969,40000 BTN
|100000 INR
|99 938,80000 BTN
|1000000 INR
|999 388,00000 BTN
|1000000000 INR
|999 388 000,00000 BTN