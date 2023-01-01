نغولتروم بوتاني إلى روبية هندية

تحويل BTN إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
1000.70 inr

1.00000 BTN = 1.00070 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:46 UTC
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BTN إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.064788.52961.436811.660350.9575518.2094
1GBP1.1577411.23255102.4861.663331.922111.108621.0801
1USD0.939250.811326183.14981.34951.559450.8993517.1028
1INR0.01129570.00975740.012026510.01622970.01875480.0108160.205687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبية الهندية
1 BTN1.00070 INR
5 BTN5.00350 INR
10 BTN10.00700 INR
20 BTN20.01400 INR
50 BTN50.03500 INR
100 BTN100.07000 INR
250 BTN250.17500 INR
500 BTN500.35000 INR
1000 BTN1000.70000 INR
2000 BTN2001.40000 INR
5000 BTN5003.50000 INR
10000 BTN10007.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / نغولتروم بوتاني
1 INR0.99930 BTN
5 INR4.99650 BTN
10 INR9.99300 BTN
20 INR19.98600 BTN
50 INR49.96500 BTN
100 INR99.93000 BTN
250 INR249.82500 BTN
500 INR499.65000 BTN
1000 INR999.30000 BTN
2000 INR1998.60000 BTN
5000 INR4996.50000 BTN
10000 INR9993.00000 BTN