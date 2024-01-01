Bhutan ngultrumundan Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile BTN → INR çevirin

1.000 btn
1.000,02 inr

1,000 BTN = 1,000 INR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bhutan ngultrumundan Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Hindistan Rupisi
1 BTN1,00002 INR
5 BTN5,00010 INR
10 BTN10,00020 INR
20 BTN20,00040 INR
50 BTN50,00100 INR
100 BTN100,00200 INR
250 BTN250,00500 INR
500 BTN500,01000 INR
1000 BTN1.000,02000 INR
2000 BTN2.000,04000 INR
5000 BTN5.000,10000 INR
10000 BTN10.000,20000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Bhutan Ngultrumu
1 INR0,99998 BTN
5 INR4,99988 BTN
10 INR9,99976 BTN
20 INR19,99952 BTN
50 INR49,99880 BTN
100 INR99,99760 BTN
250 INR249,99400 BTN
500 INR499,98800 BTN
1000 INR999,97600 BTN
2000 INR1.999,95200 BTN
5000 INR4.999,88000 BTN
10000 INR9.999,76000 BTN