Бутанские нгултрумы в мексиканские песо
Сконвертируйте BTN в MXN по реальному обменному курсу
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|1 BTN в MXN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2210
|0,2247
|Низкий
|0,2110
|0,1988
|В среднем
|0,2165
|0,2100
|Изменить
|-2.89%
|4.69%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к MXN
За последние 30 дней максимальный курс BTN к MXN составил 0,2210, а минимальный — 0,2110. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2165. Изменение курса BTN к MXN в процентном соотношении составило -2.89.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к MXN составил 0,2247, а минимальный — 0,1988. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2100. Изменение курса BTN к MXN в процентном соотношении составило 4.69.
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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в мексиканские песо
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и MXN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в MXN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мексиканское песо / Бутанский нгултрум
|1 MXN
|4,65991 BTN
|5 MXN
|23,29955 BTN
|10 MXN
|46,59910 BTN
|20 MXN
|93,19820 BTN
|50 MXN
|232,99550 BTN
|100 MXN
|465,99100 BTN
|250 MXN
|1 164,97750 BTN
|500 MXN
|2 329,95500 BTN
|1000 MXN
|4 659,91000 BTN
|2000 MXN
|9 319,82000 BTN
|5000 MXN
|23 299,55000 BTN
|10000 MXN
|46 599,10000 BTN