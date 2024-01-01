История обменного курса бутанский нгултрум–мексиканские песо

Обменный курс бутанский нгултрум/мексиканские песо сейчас составляет 0,215, отражая изменение в размере 1.278% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.940% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/мексиканские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,215, и минимумом, равным 0,211, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.715% увеличение стоимости.