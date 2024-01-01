Бутанские нгултрумы в молдавские леи

Сконвертируйте BTN в MDL по реальному обменному курсу

1 000 btn
210,73 mdl

Nu.1,000 BTN = L0,2107 MDL

Среднерыночный курс в 00:29
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1 BTN в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21400,2148
Низкий0,21070,2102
В среднем0,21280,2123
Изменить-1.14%-1.94%
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Соотношение 1 BTN к MDL

За последние 30 дней максимальный курс BTN к MDL составил 0,2140, а минимальный — 0,2107. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2128. Изменение курса BTN к MDL в процентном соотношении составило -1.14.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к MDL составил 0,2148, а минимальный — 0,2102. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2123. Изменение курса BTN к MDL в процентном соотношении составило -1.94.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2670,9180,7731,3441,6561,493
1 CAD0,729113,3260,670,5640,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,90310,8421,4641,8041,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанский нгултрум

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BTN в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Молдавский лей
1 BTN0,21073 MDL
5 BTN1,05365 MDL
10 BTN2,10730 MDL
20 BTN4,21460 MDL
50 BTN10,53650 MDL
100 BTN21,07300 MDL
250 BTN52,68250 MDL
500 BTN105,36500 MDL
1000 BTN210,73000 MDL
2000 BTN421,46000 MDL
5000 BTN1 053,65000 MDL
10000 BTN2 107,30000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Бутанский нгултрум
1 MDL4,74542 BTN
5 MDL23,72710 BTN
10 MDL47,45420 BTN
20 MDL94,90840 BTN
50 MDL237,27100 BTN
100 MDL474,54200 BTN
250 MDL1 186,35500 BTN
500 MDL2 372,71000 BTN
1000 MDL4 745,42000 BTN
2000 MDL9 490,84000 BTN
5000 MDL23 727,10000 BTN
10000 MDL47 454,20000 BTN