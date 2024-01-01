История обменного курса бутанский нгултрум–молдавские леи

Обменный курс бутанский нгултрум/молдавские леи сейчас составляет 0,211, отражая изменение в размере -0.201% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.789% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/молдавские леи колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,213, и минимумом, равным 0,211, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.561% увеличение стоимости.