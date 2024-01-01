10 тысяч бутанских нгултрумов в молдавские леи

Сконвертируйте BTN в MDL по реальному обменному курсу

10 000 btn
2 106,64 mdl

Nu.1,000 BTN = L0,2107 MDL

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1 BTN в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21400,2148
Низкий0,21070,2102
В среднем0,21280,2123
Изменить-1.15%-1.94%
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Соотношение 1 BTN к MDL

За последние 30 дней максимальный курс BTN к MDL составил 0,2140, а минимальный — 0,2107. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2128. Изменение курса BTN к MDL в процентном соотношении составило -1.15.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к MDL составил 0,2148, а минимальный — 0,2102. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2123. Изменение курса BTN к MDL в процентном соотношении составило -1.94.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2670,9180,7721,3441,6561,493
1 CAD0,729113,3250,670,5630,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,90310,8421,4641,8041,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Молдавский лей
1 BTN0,21066 MDL
5 BTN1,05332 MDL
10 BTN2,10664 MDL
20 BTN4,21328 MDL
50 BTN10,53320 MDL
100 BTN21,06640 MDL
250 BTN52,66600 MDL
500 BTN105,33200 MDL
1000 BTN210,66400 MDL
2000 BTN421,32800 MDL
5000 BTN1 053,32000 MDL
10000 BTN2 106,64000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Бутанский нгултрум
1 MDL4,74689 BTN
5 MDL23,73445 BTN
10 MDL47,46890 BTN
20 MDL94,93780 BTN
50 MDL237,34450 BTN
100 MDL474,68900 BTN
250 MDL1 186,72250 BTN
500 MDL2 373,44500 BTN
1000 MDL4 746,89000 BTN
2000 MDL9 493,78000 BTN
5000 MDL23 734,45000 BTN
10000 MDL47 468,90000 BTN