نغولتروم بوتاني إلى ليو مولدوفي

تحويل BTN إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
218.13 mdl

1.00000 BTN = 0.21813 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 6:7 UTC
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BTN إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064688.5261.436571.659810.957718.2079
1GBP1.1578111.2326102.4961.663271.921731.1088321.0812
1USD0.93930.811293183.15421.34941.559090.899517.103
1INR0.01129610.009756490.012025910.01622770.01874940.01081730.205678

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / مولدوفى Leu
1 BTN0.21813 MDL
5 BTN1.09066 MDL
10 BTN2.18133 MDL
20 BTN4.36266 MDL
50 BTN10.90665 MDL
100 BTN21.81330 MDL
250 BTN54.53325 MDL
500 BTN109.06650 MDL
1000 BTN218.13300 MDL
2000 BTN436.26600 MDL
5000 BTN1090.66500 MDL
10000 BTN2181.33000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / نغولتروم بوتاني
1 MDL4.58436 BTN
5 MDL22.92180 BTN
10 MDL45.84360 BTN
20 MDL91.68720 BTN
50 MDL229.21800 BTN
100 MDL458.43600 BTN
250 MDL1146.09000 BTN
500 MDL2292.18000 BTN
1000 MDL4584.36000 BTN
2000 MDL9168.72000 BTN
5000 MDL22921.80000 BTN
10000 MDL45843.60000 BTN