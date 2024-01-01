Bhutan ngultrumundan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile BTN → MDL çevirin

1.000 btn
211,16 mdl

1,000 BTN = 0,2112 MDL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Moldova Leyi
1 BTN0,21116 MDL
5 BTN1,05578 MDL
10 BTN2,11155 MDL
20 BTN4,22310 MDL
50 BTN10,55775 MDL
100 BTN21,11550 MDL
250 BTN52,78875 MDL
500 BTN105,57750 MDL
1000 BTN211,15500 MDL
2000 BTN422,31000 MDL
5000 BTN1.055,77500 MDL
10000 BTN2.111,55000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Bhutan Ngultrumu
1 MDL4,73586 BTN
5 MDL23,67930 BTN
10 MDL47,35860 BTN
20 MDL94,71720 BTN
50 MDL236,79300 BTN
100 MDL473,58600 BTN
250 MDL1.183,96500 BTN
500 MDL2.367,93000 BTN
1000 MDL4.735,86000 BTN
2000 MDL9.471,72000 BTN
5000 MDL23.679,30000 BTN
10000 MDL47.358,60000 BTN