5 Moldova leyinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile MDL → BTN çevirin

5 mdl
23,74 btn

1,000L MDL = 4,749Nu. BTN

15:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → BTN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,75144,7576
Düşük4,67804,6722
Ortalama4,72074,7167
Değişim1.28%0.52%
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1 MDL → BTN istatistikleri

MDL → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,7514, en düşük 4,6780 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7207 oldu. MDL → BTN kurundaki değişiklik 1.28 değerindeydi.

MDL → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,7576, en düşük 4,6722 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7167 oldu. MDL → BTN kurundaki değişiklik 0.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1931,3851,53583,7291,6791,337
1 GBP1,277123,2361,7681,96106,9382,1441,708
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6020,0920,074
1 CAD0,7220,56513,13911,10860,4691,2120,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Bhutan Ngultrumu
1 MDL4,74883 BTN
5 MDL23,74415 BTN
10 MDL47,48830 BTN
20 MDL94,97660 BTN
50 MDL237,44150 BTN
100 MDL474,88300 BTN
250 MDL1.187,20750 BTN
500 MDL2.374,41500 BTN
1000 MDL4.748,83000 BTN
2000 MDL9.497,66000 BTN
5000 MDL23.744,15000 BTN
10000 MDL47.488,30000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Moldova Leyi
1 BTN0,21058 MDL
5 BTN1,05289 MDL
10 BTN2,10578 MDL
20 BTN4,21156 MDL
50 BTN10,52890 MDL
100 BTN21,05780 MDL
250 BTN52,64450 MDL
500 BTN105,28900 MDL
1000 BTN210,57800 MDL
2000 BTN421,15600 MDL
5000 BTN1.052,89000 MDL
10000 BTN2.105,78000 MDL