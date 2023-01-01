5 نغولتروم بوتاني إلى ليو مولدوفي

تحويل BTN إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

5 btn
1.08 mdl

1.00000 BTN = 0.21585 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 6:4 UTC
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BTN إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.079389.27971.466011.667130.954218.4098
1GBP1.1687711.2615104.3511.71351.948561.1152421.5177
1USD0.926550.792707182.721.35831.544640.884117.0572
1INR0.01120080.009583020.01208910.01642050.01867310.01068790.206204

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / مولدوفى Leu
1 BTN0.21585 MDL
5 BTN1.07924 MDL
10 BTN2.15848 MDL
20 BTN4.31696 MDL
50 BTN10.79240 MDL
100 BTN21.58480 MDL
250 BTN53.96200 MDL
500 BTN107.92400 MDL
1000 BTN215.84800 MDL
2000 BTN431.69600 MDL
5000 BTN1079.24000 MDL
10000 BTN2158.48000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / نغولتروم بوتاني
1 MDL4.63290 BTN
5 MDL23.16450 BTN
10 MDL46.32900 BTN
20 MDL92.65800 BTN
50 MDL231.64500 BTN
100 MDL463.29000 BTN
250 MDL1158.22500 BTN
500 MDL2316.45000 BTN
1000 MDL4632.90000 BTN
2000 MDL9265.80000 BTN
5000 MDL23164.50000 BTN
10000 MDL46329.00000 BTN