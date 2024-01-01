Бутанские нгултрумы в тайские баты

Сконвертируйте BTN в THB по реальному обменному курсу

1 000 btn
433,14 thb

Nu.1,000 BTN = ฿0,4331 THB

Среднерыночный курс в 01:31
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1 BTN в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,44220,4459
Низкий0,42930,4293
В среднем0,43730,4394
Изменить-1.53%-1.95%
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Соотношение 1 BTN к THB

За последние 30 дней максимальный курс BTN к THB составил 0,4422, а минимальный — 0,4293. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4373. Изменение курса BTN к THB в процентном соотношении составило -1.53.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к THB составил 0,4459, а минимальный — 0,4293. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4394. Изменение курса BTN к THB в процентном соотношении составило -1.95.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2830,9180,7731,3451,6591,492
1 CAD0,73113,340,670,5640,9811,211,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,91110,8421,4641,8061,625

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанский нгултрум

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BTN в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Тайский бат
1 BTN0,43314 THB
5 BTN2,16568 THB
10 BTN4,33136 THB
20 BTN8,66272 THB
50 BTN21,65680 THB
100 BTN43,31360 THB
250 BTN108,28400 THB
500 BTN216,56800 THB
1000 BTN433,13600 THB
2000 BTN866,27200 THB
5000 BTN2 165,68000 THB
10000 BTN4 331,36000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Бутанский нгултрум
1 THB2,30874 BTN
5 THB11,54370 BTN
10 THB23,08740 BTN
20 THB46,17480 BTN
50 THB115,43700 BTN
100 THB230,87400 BTN
250 THB577,18500 BTN
500 THB1 154,37000 BTN
1000 THB2 308,74000 BTN
2000 THB4 617,48000 BTN
5000 THB11 543,70000 BTN
10000 THB23 087,40000 BTN