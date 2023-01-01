نغولتروم بوتاني إلى بات تايلاندي

تحويل BTN إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٣٥٫٤٢ thb

1.00000 BTN = 0.43542 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 6:52 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BTN إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 THB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.065388.57921.43731.66090.957918.2085
1GBP1.1574711.2329102.5151.663431.92221.1087421.0732
1USD0.93870.811096183.14951.34921.559090.8991517.0924
1INR0.01128930.009754670.012026510.01622620.01875040.01081370.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

BTN إلى USD

BTN إلى CAD

BTN إلى ZAR

BTN إلى EUR

BTN إلى GBP

BTN إلى SGD

BTN إلى NZD

BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / باهت تايلندي
1 BTN0.43542 THB
5 BTN2.17712 THB
10 BTN4.35423 THB
20 BTN8.70846 THB
50 BTN21.77115 THB
100 BTN43.54230 THB
250 BTN108.85575 THB
500 BTN217.71150 THB
1000 BTN435.42300 THB
2000 BTN870.84600 THB
5000 BTN2177.11500 THB
10000 BTN4354.23000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / نغولتروم بوتاني
1 THB2.29662 BTN
5 THB11.48310 BTN
10 THB22.96620 BTN
20 THB45.93240 BTN
50 THB114.83100 BTN
100 THB229.66200 BTN
250 THB574.15500 BTN
500 THB1148.31000 BTN
1000 THB2296.62000 BTN
2000 THB4593.24000 BTN
5000 THB11483.10000 BTN
10000 THB22966.20000 BTN