2000 نغولتروم بوتاني إلى بات تايلاندي

تحويل BTN إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ btn
٨٥٢٫٠٢ thb

1.00000 BTN = 0.42601 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 7:39 UTC
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BTN إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.080389.32591.467911.670220.9551518.4331
1GBP1.1688411.2627104.4081.715761.952231.1164221.5453
1USD0.925650.791954182.68621.35881.546070.8841517.0629
1INR0.0111950.009577820.012093910.01643320.01869810.01069280.206357

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / باهت تايلندي
1 BTN0.42601 THB
5 BTN2.13006 THB
10 BTN4.26012 THB
20 BTN8.52024 THB
50 BTN21.30060 THB
100 BTN42.60120 THB
250 BTN106.50300 THB
500 BTN213.00600 THB
1000 BTN426.01200 THB
2000 BTN852.02400 THB
5000 BTN2130.06000 THB
10000 BTN4260.12000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / نغولتروم بوتاني
1 THB2.34735 BTN
5 THB11.73675 BTN
10 THB23.47350 BTN
20 THB46.94700 BTN
50 THB117.36750 BTN
100 THB234.73500 BTN
250 THB586.83750 BTN
500 THB1173.67500 BTN
1000 THB2347.35000 BTN
2000 THB4694.70000 BTN
5000 THB11736.75000 BTN
10000 THB23473.50000 BTN