5 نغولتروم بوتاني إلى بات تايلاندي

تحويل BTN إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

٥ btn
٢٫١٣ thb

1.00000 BTN = 0.42589 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 7:40 UTC
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BTN إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.080489.33451.467941.670380.955218.4342
1GBP1.1687711.26275104.4121.71571.95231.1164121.5455
1USD0.92560.791922182.68651.35871.546070.8841517.0624
1INR0.01119390.009577410.012093910.01643190.0186980.01069280.20635

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / باهت تايلندي
1 BTN0.42589 THB
5 BTN2.12946 THB
10 BTN4.25891 THB
20 BTN8.51782 THB
50 BTN21.29455 THB
100 BTN42.58910 THB
250 BTN106.47275 THB
500 BTN212.94550 THB
1000 BTN425.89100 THB
2000 BTN851.78200 THB
5000 BTN2129.45500 THB
10000 BTN4258.91000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / نغولتروم بوتاني
1 THB2.34802 BTN
5 THB11.74010 BTN
10 THB23.48020 BTN
20 THB46.96040 BTN
50 THB117.40100 BTN
100 THB234.80200 BTN
250 THB587.00500 BTN
500 THB1174.01000 BTN
1000 THB2348.02000 BTN
2000 THB4696.04000 BTN
5000 THB11740.10000 BTN
10000 THB23480.20000 BTN