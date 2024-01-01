Бутанские нгултрумы в грузинские лари
Сконвертируйте BTN в GEL по реальному обменному курсу
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|1 BTN в GEL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0341
|0,0344
|Низкий
|0,0322
|0,0320
|В среднем
|0,0332
|0,0330
|Изменить
|-5.46%
|0.62%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к GEL
За последние 30 дней максимальный курс BTN к GEL составил 0,0341, а минимальный — 0,0322. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0332. Изменение курса BTN к GEL в процентном соотношении составило -5.46.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к GEL составил 0,0344, а минимальный — 0,0320. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0330. Изменение курса BTN к GEL в процентном соотношении составило 0.62.
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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в грузинские лари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Грузинский лари / Бутанский нгултрум
|1 GEL
|31,03530 BTN
|5 GEL
|155,17650 BTN
|10 GEL
|310,35300 BTN
|20 GEL
|620,70600 BTN
|50 GEL
|1 551,76500 BTN
|100 GEL
|3 103,53000 BTN
|250 GEL
|7 758,82500 BTN
|500 GEL
|15 517,65000 BTN
|1000 GEL
|31 035,30000 BTN
|2000 GEL
|62 070,60000 BTN
|5000 GEL
|155 176,50000 BTN
|10000 GEL
|310 353,00000 BTN