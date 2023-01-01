نغولتروم بوتاني إلى لاري جورجي

تحويل BTN إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
32.37 gel

1.00000 BTN = 0.03237 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 6:44 UTC
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BTN إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064688.52111.436731.659940.957518.2075
1GBP1.1572711.23215102.4531.662851.921181.1080921.0731
1USD0.93930.811589183.14961.349551.559210.899517.1027
1INR0.01129670.009760590.012026510.01623040.01875190.01081790.205686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / لاري جورجي
1 BTN0.03237 GEL
5 BTN0.16186 GEL
10 BTN0.32372 GEL
20 BTN0.64745 GEL
50 BTN1.61862 GEL
100 BTN3.23725 GEL
250 BTN8.09312 GEL
500 BTN16.18625 GEL
1000 BTN32.37250 GEL
2000 BTN64.74500 GEL
5000 BTN161.86250 GEL
10000 BTN323.72500 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / نغولتروم بوتاني
1 GEL30.89040 BTN
5 GEL154.45200 BTN
10 GEL308.90400 BTN
20 GEL617.80800 BTN
50 GEL1544.52000 BTN
100 GEL3089.04000 BTN
250 GEL7722.60000 BTN
500 GEL15445.20000 BTN
1000 GEL30890.40000 BTN
2000 GEL61780.80000 BTN
5000 GEL154452.00000 BTN
10000 GEL308904.00000 BTN