500 نغولتروم بوتاني إلى لاري جورجي

تحويل BTN إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

500 btn
15.90 gel

1.00000 BTN = 0.03180 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 6:4 UTC
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BTN إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.078789.25921.464981.665820.9541518.4026
1GBP1.1689111.261104.3441.712561.947341.1153121.5127
1USD0.927050.793021182.7471.35811.544280.8845517.06
1INR0.01120330.009583690.01208510.01641270.01866270.01068980.206171

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / لاري جورجي
1 BTN0.03180 GEL
5 BTN0.15900 GEL
10 BTN0.31800 GEL
20 BTN0.63600 GEL
50 BTN1.59000 GEL
100 BTN3.17999 GEL
250 BTN7.94997 GEL
500 BTN15.89995 GEL
1000 BTN31.79990 GEL
2000 BTN63.59980 GEL
5000 BTN158.99950 GEL
10000 BTN317.99900 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / نغولتروم بوتاني
1 GEL31.44670 BTN
5 GEL157.23350 BTN
10 GEL314.46700 BTN
20 GEL628.93400 BTN
50 GEL1572.33500 BTN
100 GEL3144.67000 BTN
250 GEL7861.67500 BTN
500 GEL15723.35000 BTN
1000 GEL31446.70000 BTN
2000 GEL62893.40000 BTN
5000 GEL157233.50000 BTN
10000 GEL314467.00000 BTN