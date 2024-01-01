Бутанские нгултрумы в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте BTN в KYD по реальному обменному курсу

1 000 btn
9,80 kyd

Nu.1,000 BTN = $0,009801 KYD

Среднерыночный курс в 00:17
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1 BTN в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00980,0099
Низкий0,00980,0098
В среднем0,00980,0098
Изменить-0.33%-0.35%
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Соотношение 1 BTN к KYD

За последние 30 дней максимальный курс BTN к KYD составил 0,0098, а минимальный — 0,0098. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0098. Изменение курса BTN к KYD в процентном соотношении составило -0.33.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к KYD составил 0,0099, а минимальный — 0,0098. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0098. Изменение курса BTN к KYD в процентном соотношении составило -0.35.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2660,9180,7731,3441,6561,493
1 CAD0,729113,3210,6690,5630,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,90210,8421,4651,8051,627

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанский нгултрум

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Доллар Каймановых островов
1 BTN0,00980 KYD
5 BTN0,04900 KYD
10 BTN0,09801 KYD
20 BTN0,19602 KYD
50 BTN0,49004 KYD
100 BTN0,98009 KYD
250 BTN2,45022 KYD
500 BTN4,90044 KYD
1000 BTN9,80087 KYD
2000 BTN19,60174 KYD
5000 BTN49,00435 KYD
10000 BTN98,00870 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Бутанский нгултрум
1 KYD102,03200 BTN
5 KYD510,16000 BTN
10 KYD1 020,32000 BTN
20 KYD2 040,64000 BTN
50 KYD5 101,60000 BTN
100 KYD10 203,20000 BTN
250 KYD25 508,00000 BTN
500 KYD51 016,00000 BTN
1000 KYD102 032,00000 BTN
2000 KYD204 064,00000 BTN
5000 KYD510 160,00000 BTN
10000 KYD1 020 320,00000 BTN