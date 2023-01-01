نغولتروم بوتاني إلى دولار جزر كايمان

تحويل BTN إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
9.99 kyd

1.00000 BTN = 0.00999 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:44 UTC
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BTN إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064788.53371.43661.65970.957618.2104
1GBP1.1576111.23255102.4911.663081.921361.1085321.0813
1USD0.939250.811326183.15371.34931.558850.899417.1038
1INR0.01129510.009756950.012025910.01622660.01874660.01081610.205689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار جزر كايمان
1 BTN0.00999 KYD
5 BTN0.04994 KYD
10 BTN0.09989 KYD
20 BTN0.19978 KYD
50 BTN0.49945 KYD
100 BTN0.99890 KYD
250 BTN2.49724 KYD
500 BTN4.99449 KYD
1000 BTN9.98898 KYD
2000 BTN19.97796 KYD
5000 BTN49.94490 KYD
10000 BTN99.88980 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / نغولتروم بوتاني
1 KYD100.11000 BTN
5 KYD500.55000 BTN
10 KYD1001.10000 BTN
20 KYD2002.20000 BTN
50 KYD5005.50000 BTN
100 KYD10011.00000 BTN
250 KYD25027.50000 BTN
500 KYD50055.00000 BTN
1000 KYD100110.00000 BTN
2000 KYD200220.00000 BTN
5000 KYD500550.00000 BTN
10000 KYD1001100.00000 BTN