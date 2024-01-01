1 бутанский нгултрум в доллары Каймановых островов
Сконвертируйте BTN в KYD по реальному обменному курсу
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|1 BTN в KYD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0098
|0,0099
|Низкий
|0,0098
|0,0098
|В среднем
|0,0098
|0,0098
|Изменить
|-0.33%
|-0.35%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к KYD
За последние 30 дней максимальный курс BTN к KYD составил 0,0098, а минимальный — 0,0098. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0098. Изменение курса BTN к KYD в процентном соотношении составило -0.33.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к KYD составил 0,0099, а минимальный — 0,0098. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0098. Изменение курса BTN к KYD в процентном соотношении составило -0.35.
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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в доллары Каймановых островов
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Бутанский нгултрум
|1 KYD
|102,03200 BTN
|5 KYD
|510,16000 BTN
|10 KYD
|1 020,32000 BTN
|20 KYD
|2 040,64000 BTN
|50 KYD
|5 101,60000 BTN
|100 KYD
|10 203,20000 BTN
|250 KYD
|25 508,00000 BTN
|500 KYD
|51 016,00000 BTN
|1000 KYD
|102 032,00000 BTN
|2000 KYD
|204 064,00000 BTN
|5000 KYD
|510 160,00000 BTN
|10000 KYD
|1 020 320,00000 BTN