نغولتروم بوتاني إلى ليرة لبنانية

تحويل BTN إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٨٠٬٨٨٥ lbp

1.00000 BTN = 180.88500 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:56 UTC
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BTN إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064788.53371.43661.65970.957618.2104
1GBP1.1576111.23255102.4911.663081.921361.1085321.0813
1USD0.939250.811326183.15371.34931.558850.899417.1038
1INR0.01129510.009756950.012025910.01622660.01874660.01081610.205689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه لبناني
1 BTN180.88500 LBP
5 BTN904.42500 LBP
10 BTN1808.85000 LBP
20 BTN3617.70000 LBP
50 BTN9044.25000 LBP
100 BTN18088.50000 LBP
250 BTN45221.25000 LBP
500 BTN90442.50000 LBP
1000 BTN180885.00000 LBP
2000 BTN361770.00000 LBP
5000 BTN904425.00000 LBP
10000 BTN1808850.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / نغولتروم بوتاني
1 LBP0.00553 BTN
5 LBP0.02764 BTN
10 LBP0.05528 BTN
20 LBP0.11057 BTN
50 LBP0.27642 BTN
100 LBP0.55284 BTN
250 LBP1.38210 BTN
500 LBP2.76419 BTN
1000 LBP5.52838 BTN
2000 LBP11.05676 BTN
5000 LBP27.64190 BTN
10000 LBP55.28380 BTN