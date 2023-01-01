10 آلاف نغولتروم بوتاني إلى ليرة لبنانية

تحويل BTN إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ btn
١٬٨١٧٬٤٧٠٫٠٠ lbp

1.00000 BTN = 181.74700 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:29 UTC
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BTN إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.07989.26731.466091.667440.954218.4126
1GBP1.1689111.2613104.3491.713791.949161.1153721.5235
1USD0.92680.792833182.73151.358751.545360.884317.0645
1INR0.01120230.00958320.012087310.01642360.01867920.01068880.206264

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه لبناني
1 BTN181.74700 LBP
5 BTN908.73500 LBP
10 BTN1817.47000 LBP
20 BTN3634.94000 LBP
50 BTN9087.35000 LBP
100 BTN18174.70000 LBP
250 BTN45436.75000 LBP
500 BTN90873.50000 LBP
1000 BTN181747.00000 LBP
2000 BTN363494.00000 LBP
5000 BTN908735.00000 LBP
10000 BTN1817470.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / نغولتروم بوتاني
1 LBP0.00550 BTN
5 LBP0.02751 BTN
10 LBP0.05502 BTN
20 LBP0.11004 BTN
50 LBP0.27511 BTN
100 LBP0.55021 BTN
250 LBP1.37553 BTN
500 LBP2.75107 BTN
1000 LBP5.50214 BTN
2000 LBP11.00428 BTN
5000 LBP27.51070 BTN
10000 LBP55.02140 BTN