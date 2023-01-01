نغولتروم بوتاني إلى ريال كمبودي

تحويل BTN إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٩٬٤٨٧٫٦٠ khr

1.00000 BTN = 49.48760 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BTN إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.064788.52961.436811.660350.9575518.2094
1GBP1.1577411.23255102.4861.663331.922111.108621.0801
1USD0.939250.811326183.14981.34951.559450.8993517.1028
1INR0.01129570.00975740.012026510.01622970.01875480.0108160.205687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ريال كمبوديا
1 BTN49.48760 KHR
5 BTN247.43800 KHR
10 BTN494.87600 KHR
20 BTN989.75200 KHR
50 BTN2474.38000 KHR
100 BTN4948.76000 KHR
250 BTN12371.90000 KHR
500 BTN24743.80000 KHR
1000 BTN49487.60000 KHR
2000 BTN98975.20000 KHR
5000 BTN247438.00000 KHR
10000 BTN494876.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / نغولتروم بوتاني
1 KHR0.02021 BTN
5 KHR0.10104 BTN
10 KHR0.20207 BTN
20 KHR0.40414 BTN
50 KHR1.01035 BTN
100 KHR2.02071 BTN
250 KHR5.05177 BTN
500 KHR10.10355 BTN
1000 KHR20.20710 BTN
2000 KHR40.41420 BTN
5000 KHR101.03550 BTN
10000 KHR202.07100 BTN