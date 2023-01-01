10 آلاف نغولتروم بوتاني إلى ريال كمبودي

تحويل BTN إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ btn
٥٠٤٬٤٩١ khr

1.00000 BTN = 50.44910 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:3 UTC
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BTN إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.079389.28991.465581.666360.954418.4081
1GBP1.1690411.2617104.381.713261.947971.1157421.5191
1USD0.926550.792581182.72951.35791.543920.884317.0556
1INR0.01119950.00958040.012087610.01641370.01866230.01068910.206161

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ريال كمبوديا
1 BTN50.44910 KHR
5 BTN252.24550 KHR
10 BTN504.49100 KHR
20 BTN1008.98200 KHR
50 BTN2522.45500 KHR
100 BTN5044.91000 KHR
250 BTN12612.27500 KHR
500 BTN25224.55000 KHR
1000 BTN50449.10000 KHR
2000 BTN100898.20000 KHR
5000 BTN252245.50000 KHR
10000 BTN504491.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / نغولتروم بوتاني
1 KHR0.01982 BTN
5 KHR0.09911 BTN
10 KHR0.19822 BTN
20 KHR0.39644 BTN
50 KHR0.99110 BTN
100 KHR1.98220 BTN
250 KHR4.95550 BTN
500 KHR9.91100 BTN
1000 KHR19.82200 BTN
2000 KHR39.64400 BTN
5000 KHR99.11000 BTN
10000 KHR198.22000 BTN