Bhutan ngultrumundan Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile BTN → KHR çevirin

1.000 btn
48.380,10 khr

1,000 BTN = 48,38 KHR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37718,8620,940,8031,3621,6841,547
1 CAD0,726113,6940,6820,5830,9881,2231,123
1 ZAR0,0530,07310,050,0430,0720,0890,082
1 EUR1,0641,46620,07110,8551,4491,7921,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bhutan ngultrumundan Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Kamboçya Rieli
1 BTN48,38010 KHR
5 BTN241,90050 KHR
10 BTN483,80100 KHR
20 BTN967,60200 KHR
50 BTN2.419,00500 KHR
100 BTN4.838,01000 KHR
250 BTN12.095,02500 KHR
500 BTN24.190,05000 KHR
1000 BTN48.380,10000 KHR
2000 BTN96.760,20000 KHR
5000 BTN241.900,50000 KHR
10000 BTN483.801,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Bhutan Ngultrumu
1 KHR0,02067 BTN
5 KHR0,10335 BTN
10 KHR0,20670 BTN
20 KHR0,41339 BTN
50 KHR1,03349 BTN
100 KHR2,06697 BTN
250 KHR5,16743 BTN
500 KHR10,33485 BTN
1000 KHR20,66970 BTN
2000 KHR41,33940 BTN
5000 KHR103,34850 BTN
10000 KHR206,69700 BTN