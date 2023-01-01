10 آلاف ريال كمبودي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل KHR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ khr
٢٠١٫١١ btn

1.00000 KHR = 0.02011 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 04:00
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KHR إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87061.057887.97411.450461.675060.946819.2752
1GBP1.1486311.215101.0481.666011.923991.0875322.1397
1USD0.945350.823045183.1671.37121.583530.8950518.222
1INR0.0113670.00989630.01202410.01648730.01904040.01076210.219101

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / نغولتروم بوتاني
1 KHR0.02011 BTN
5 KHR0.10056 BTN
10 KHR0.20111 BTN
20 KHR0.40222 BTN
50 KHR1.00556 BTN
100 KHR2.01112 BTN
250 KHR5.02780 BTN
500 KHR10.05560 BTN
1000 KHR20.11120 BTN
2000 KHR40.22240 BTN
5000 KHR100.55600 BTN
10000 KHR201.11200 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ريال كمبوديا
1 BTN49.72340 KHR
5 BTN248.61700 KHR
10 BTN497.23400 KHR
20 BTN994.46800 KHR
50 BTN2486.17000 KHR
100 BTN4972.34000 KHR
250 BTN12430.85000 KHR
500 BTN24861.70000 KHR
1000 BTN49723.40000 KHR
2000 BTN99446.80000 KHR
5000 BTN248617.00000 KHR
10000 BTN497234.00000 KHR