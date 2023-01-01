نغولتروم بوتاني إلى شلن كيني

تحويل BTN إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
1773 kes

1.00000 BTN = 1.77274 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 6:44 UTC
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BTN إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.064788.52961.436811.660350.9575518.2094
1GBP1.1577411.23255102.4861.663331.922111.108621.0801
1USD0.939250.811326183.14981.34951.559450.8993517.1028
1INR0.01129570.00975740.012026510.01622970.01875480.0108160.205687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / شلن كيني
1 BTN1.77274 KES
5 BTN8.86370 KES
10 BTN17.72740 KES
20 BTN35.45480 KES
50 BTN88.63700 KES
100 BTN177.27400 KES
250 BTN443.18500 KES
500 BTN886.37000 KES
1000 BTN1772.74000 KES
2000 BTN3545.48000 KES
5000 BTN8863.70000 KES
10000 BTN17727.40000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / نغولتروم بوتاني
1 KES0.56410 BTN
5 KES2.82049 BTN
10 KES5.64098 BTN
20 KES11.28196 BTN
50 KES28.20490 BTN
100 KES56.40980 BTN
250 KES141.02450 BTN
500 KES282.04900 BTN
1000 KES564.09800 BTN
2000 KES1128.19600 BTN
5000 KES2820.49000 BTN
10000 KES5640.98000 BTN