500 شلن كيني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل KES إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ kes
٢٧٧٫٥٧ btn

1.00000 KES = 0.55514 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30
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KES إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87051.0585588.04491.451061.676250.946219.2943
1GBP1.1487711.21605101.1451.666961.925651.0869622.1651
1USD0.944650.822335183.1751.37081.583530.8938518.2271
1INR0.01135780.00988680.012022810.01648090.01903850.01074660.219142

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / نغولتروم بوتاني
1 KES0.55514 BTN
5 KES2.77570 BTN
10 KES5.55140 BTN
20 KES11.10280 BTN
50 KES27.75700 BTN
100 KES55.51400 BTN
250 KES138.78500 BTN
500 KES277.57000 BTN
1000 KES555.14000 BTN
2000 KES1110.28000 BTN
5000 KES2775.70000 BTN
10000 KES5551.40000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / شلن كيني
1 BTN1.80135 KES
5 BTN9.00675 KES
10 BTN18.01350 KES
20 BTN36.02700 KES
50 BTN90.06750 KES
100 BTN180.13500 KES
250 BTN450.33750 KES
500 BTN900.67500 KES
1000 BTN1801.35000 KES
2000 BTN3602.70000 KES
5000 BTN9006.75000 KES
10000 BTN18013.50000 KES