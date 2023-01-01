500 نغولتروم بوتاني إلى شلن كيني

تحويل BTN إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

500 btn
881 kes

1.00000 BTN = 1.76185 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 6:21 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BTN إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KES
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.079189.27991.465421.666310.9543518.406
1GBP1.1690411.2615104.3711.713121.947961.1156821.5172
1USD0.92670.792707182.73551.3581.544160.884417.0568
1INR0.01120070.009581220.012086710.01641380.01866390.01068950.206161

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / شلن كيني
1 BTN1.76185 KES
5 BTN8.80925 KES
10 BTN17.61850 KES
20 BTN35.23700 KES
50 BTN88.09250 KES
100 BTN176.18500 KES
250 BTN440.46250 KES
500 BTN880.92500 KES
1000 BTN1761.85000 KES
2000 BTN3523.70000 KES
5000 BTN8809.25000 KES
10000 BTN17618.50000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / نغولتروم بوتاني
1 KES0.56759 BTN
5 KES2.83793 BTN
10 KES5.67585 BTN
20 KES11.35170 BTN
50 KES28.37925 BTN
100 KES56.75850 BTN
250 KES141.89625 BTN
500 KES283.79250 BTN
1000 KES567.58500 BTN
2000 KES1135.17000 BTN
5000 KES2837.92500 BTN
10000 KES5675.85000 BTN