Bhutan ngultrumundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile BTN → KES çevirin

1.000 btn
1.555 kes

1,000 BTN = 1,555 KES

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37718,8620,940,8031,3621,6841,547
1 CAD0,726113,6940,6820,5830,9881,2231,123
1 ZAR0,0530,07310,050,0430,0720,0890,082
1 EUR1,0641,46620,07110,8551,4491,7921,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bhutan ngultrumundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Kenya Şilini
1 BTN1,55489 KES
5 BTN7,77445 KES
10 BTN15,54890 KES
20 BTN31,09780 KES
50 BTN77,74450 KES
100 BTN155,48900 KES
250 BTN388,72250 KES
500 BTN777,44500 KES
1000 BTN1.554,89000 KES
2000 BTN3.109,78000 KES
5000 BTN7.774,45000 KES
10000 BTN15.548,90000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Bhutan Ngultrumu
1 KES0,64313 BTN
5 KES3,21566 BTN
10 KES6,43133 BTN
20 KES12,86266 BTN
50 KES32,15665 BTN
100 KES64,31330 BTN
250 KES160,78325 BTN
500 KES321,56650 BTN
1000 KES643,13300 BTN
2000 KES1.286,26600 BTN
5000 KES3.215,66500 BTN
10000 KES6.431,33000 BTN