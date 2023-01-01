نغولتروم بوتاني إلى دينار كويتي

تحويل BTN إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٣٫٧١٨ kwd

1.00000 BTN = 0.00372 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:47 UTC
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BTN إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064788.53371.43661.65970.957618.2104
1GBP1.1576111.23255102.4911.663081.921361.1085321.0813
1USD0.939250.811326183.15371.34931.558850.899417.1038
1INR0.01129510.009756950.012025910.01622660.01874660.01081610.205689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Kuwaiti Dinar
1 BTN0.00372 KWD
5 BTN0.01859 KWD
10 BTN0.03718 KWD
20 BTN0.07436 KWD
50 BTN0.18590 KWD
100 BTN0.37181 KWD
250 BTN0.92952 KWD
500 BTN1.85903 KWD
1000 BTN3.71807 KWD
2000 BTN7.43614 KWD
5000 BTN18.59035 KWD
10000 BTN37.18070 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / نغولتروم بوتاني
1 KWD268.95700 BTN
5 KWD1344.78500 BTN
10 KWD2689.57000 BTN
20 KWD5379.14000 BTN
50 KWD13447.85000 BTN
100 KWD26895.70000 BTN
250 KWD67239.25000 BTN
500 KWD134478.50000 BTN
1000 KWD268957.00000 BTN
2000 KWD537914.00000 BTN
5000 KWD1344785.00000 BTN
10000 KWD2689570.00000 BTN