5 نغولتروم بوتاني إلى دينار كويتي

تحويل BTN إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

٥ btn
٠٫٠١٩ kwd

1.00000 BTN = 0.00373 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:37 UTC
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BTN إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.079489.29611.466041.667280.954118.4113
1GBP1.1689811.2618104.3861.713781.949031.1153221.5225
1USD0.926450.792519182.72751.35821.544640.883917.057
1INR0.01119870.009579870.012087910.01641780.01867140.01068450.206183

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Kuwaiti Dinar
1 BTN0.00373 KWD
5 BTN0.01865 KWD
10 BTN0.03730 KWD
20 BTN0.07460 KWD
50 BTN0.18651 KWD
100 BTN0.37301 KWD
250 BTN0.93253 KWD
500 BTN1.86505 KWD
1000 BTN3.73011 KWD
2000 BTN7.46022 KWD
5000 BTN18.65055 KWD
10000 BTN37.30110 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / نغولتروم بوتاني
1 KWD268.08800 BTN
5 KWD1340.44000 BTN
10 KWD2680.88000 BTN
20 KWD5361.76000 BTN
50 KWD13404.40000 BTN
100 KWD26808.80000 BTN
250 KWD67022.00000 BTN
500 KWD134044.00000 BTN
1000 KWD268088.00000 BTN
2000 KWD536176.00000 BTN
5000 KWD1340440.00000 BTN
10000 KWD2680880.00000 BTN