نغولتروم بوتاني إلى دينار تونسي

تحويل BTN إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٣٧٫٦٩٧ tnd

1.00000 BTN = 0.03770 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 2:58 UTC
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BTN إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065288.56541.437271.660870.957718.2085
1GBP1.1575411.233102.5171.663691.922511.1085821.0769
1USD0.93880.81103183.14441.34931.559210.8991517.094
1INR0.01129110.009754480.012027310.01622840.0187530.01081430.205594

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى EUR

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Tunisian Dinar
1 BTN0.03770 TND
5 BTN0.18849 TND
10 BTN0.37697 TND
20 BTN0.75394 TND
50 BTN1.88485 TND
100 BTN3.76970 TND
250 BTN9.42425 TND
500 BTN18.84850 TND
1000 BTN37.69700 TND
2000 BTN75.39400 TND
5000 BTN188.48500 TND
10000 BTN376.97000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / نغولتروم بوتاني
1 TND26.52730 BTN
5 TND132.63650 BTN
10 TND265.27300 BTN
20 TND530.54600 BTN
50 TND1326.36500 BTN
100 TND2652.73000 BTN
250 TND6631.82500 BTN
500 TND13263.65000 BTN
1000 TND26527.30000 BTN
2000 TND53054.60000 BTN
5000 TND132636.50000 BTN
10000 TND265273.00000 BTN