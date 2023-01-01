5 نغولتروم بوتاني إلى دينار تونسي

تحويل BTN إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

٥ btn
٠٫١٨٨ tnd

1.00000 BTN = 0.03766 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 7:45 UTC
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BTN إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855651.080389.33361.467971.671510.955518.4474
1GBP1.168711.26255104.4041.715621.95351.1166921.5596
1USD0.925650.792048182.69331.358851.547270.8844517.0762
1INR0.0111940.009578140.012092910.01643240.01871090.01069550.2065

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Tunisian Dinar
1 BTN0.03766 TND
5 BTN0.18829 TND
10 BTN0.37658 TND
20 BTN0.75316 TND
50 BTN1.88289 TND
100 BTN3.76579 TND
250 BTN9.41447 TND
500 BTN18.82895 TND
1000 BTN37.65790 TND
2000 BTN75.31580 TND
5000 BTN188.28950 TND
10000 BTN376.57900 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / نغولتروم بوتاني
1 TND26.55490 BTN
5 TND132.77450 BTN
10 TND265.54900 BTN
20 TND531.09800 BTN
50 TND1327.74500 BTN
100 TND2655.49000 BTN
250 TND6638.72500 BTN
500 TND13277.45000 BTN
1000 TND26554.90000 BTN
2000 TND53109.80000 BTN
5000 TND132774.50000 BTN
10000 TND265549.00000 BTN